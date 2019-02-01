Katar'da Asya Kupası kutlamaları

Fotoğraf: AA/Serdar Tuncal

DOHA

Halk, 2019 Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya arasında oynanan maçı, başkent Doha'da sokaklara kurulan dev ekranlardan izledi.

Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Ülkedeki meydanlarda kurulan dev ekranlardan maçı izleyen kalabalık grup, galibiyetin ardından kutlamalarla beraber büyük sevinç yaşıyor.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar,Serdar Bitmez