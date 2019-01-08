Katar ve Ürdün İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı

Katar ve Ürdün İsrail Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

DOHA

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini kınadı.

Twitter hesabından açıklama yapan Al Sani, "İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki bölgede gerilimi artırıcı ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Al Sani, uluslararası topluma, "Mescid-i Aksa'ya karşı hukuki olmayan ve günahkar eylemlerin sonlandırılması" çağrısında bulundu.

Ürdün İsrail'in Aksa ihlallerini kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerini kınayarak bunun Müslümanlara yönelik bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Sözcü Macid el-Kıtarne, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetini Mescid-i Aksa'nın selametinden sorumlu tutan Kıtarne, İsrail'in kışkırtmalarını derhal durdurmasını talep etti.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Muhabir: Serdar Bitmez,Hamdi Yıldız,Laith Joneidi,Hamdi Yıldız,Afra Aksoy