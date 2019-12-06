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Dünya

Katar-Suudi Arabistan maçı, Körfez krizinde havayı yumuşattı

Katar ile Suudi Arabistan arasında oynanan 24. Körfez Ulusları Kupası yarı final maçı, Körfez krizinin aşılması yolunda olumlu katkı sağladı.

Serdar Bitmez,Said İbicioğlu   | 06.12.2019
Katar-Suudi Arabistan maçı, Körfez krizinde havayı yumuşattı

Doha

Körfez krizine çözüm aranan bir süreçte oynanan maça, taraflar arasında karşılıklı olumlu yaklaşımlar damga vurdu. Katar milli takımı, maçı kazanan Suudi Arabistan milli takımını tebrik etti.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin maç öncesi Suudi milli marşı sırasında ayakta durmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

Katar ve Suudi Arabistan bayraklarının olduğu kıyafetleri giyen çocukların fotoğrafları ile Katarlıların Suudi Arabistan milli marşının okunmasından sonraki alkışı da sosyal medya platformlarında çokça paylaşıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el-Mishal, maç sonrası Katarlı mevkidaşına ve Katarlılara teşekkür etti.

Suudi Arabistan kanalına açıklama yapan Mishal, "Konukseverlik, güzel ev sahipliği ve organizasyon için Katar Federasyonu Başkanı Şeyh Hamad bin Halife'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Katar'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası'na Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in katılması krizin sonlanmasına yönelik en somut adım olarak görülüyor.

Krizde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 3 Aralık'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Riyad'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesine davet etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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