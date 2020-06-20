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Dünya

Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

Dünyada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden ülke 107,1 milyar metreküple yine Katar oldu.

Murat Temizer   | 20.06.2020
Katar sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

Ankara

AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada toplam 485,1 milyar metreküp  sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yapıldı.

LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı ise Avrupa oldu.

LNG ihracatında Katar'ı sırasıyla 104,7 milyar metreküple Avustralya, 47,5 milyar metreküple ABD ve 39,4 milyar metreküple Rusya izledi.

Katar, LNG ihracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artırarak 107,1 milyar metreküpe taşıdı ve zirvedeki yerini korudu.

Öte yandan Katar, 15,3 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG ihraç etti.

En fazla LNG satın alan ülke Japonya

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını ise 105,5 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.

Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük üç alıcı Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık oldu.

Fransa, geçen yıl 22,9 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 21,9 milyar metreküple İspanya ve 18 milyar metreküple Birleşik Krallık izledi.

Türkiye ise geçen yıl 12,9 milyar metreküp LNG satın aldı.

Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Katar ve Nijerya olarak kayıtlara geçti.

Küresel piyasada doğal gazdaki arz fazlalığı fiyatların düşmesine neden olurken, spot LNG piyasasındaki fiyatlar uzun dönemli kontratlarla belirlenmiş gaz fiyatlarının altında kaldığı için tüketici ülkeler LNG'ye yöneliyor.

Bu yıl sonunda LNG ticaretinin küresel piyasalarda 2019'a kıyasla daha da artması ve pazar payını artırması bekleniyor.

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