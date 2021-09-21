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Dünya

Katar: OPEC'e geri dönmeyi düşünmüyoruz

Katar'ın Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Petroleum CEO'su Saad bin Şeride el-Kaabi, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) geri dönme planı olmadığını söyledi.

Hacer Başer   | 21.09.2021
Katar: OPEC'e geri dönmeyi düşünmüyoruz

Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Gastech 2021 konferansı kapsamında Dubai'de bulunan Kaabi, yaptığı basın açıklamasında, halihazırdaki yüksek gaz fiyatlarının, yatırım eksikliğini yansıttığını belirtti.

Ülkesinin, yerli gaz altyapısına büyük ölçüde yatırım yapmaya kararlı olduğunu aktaran Kaabi, "Gaza yönelik artan bir talep var. Ancak herkesin ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Bu durum, bana göre, sektöre yeterli yatırım olmamasından kaynaklanıyor." dedi.

Gaz sektöründe çok yatırıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaabi, gazın, enerji dönüşümüne ilişkin çözümlerin bir parçası olacağını kaydetti.

Kaabi, gaz fiyatlarında devam eden artışla ilgili soruya, "tüketiciler için bir faydası olmayan yüksek fiyatların devam etmemesini umduğunu; makul ve sürdürülebilir bir fiyata sahip olmak istediklerini" söyleyerek cevap verdi.

Katar'ın OPEC'e geri dönme planı olmadığını da vurgulayan Kaabi, ülkesi ile BAE ilişkilerinin de "iyi" olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılmıştı.

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