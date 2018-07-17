Katar Hayır Kurumu Sudan'da göz hastanesi inşa ediyor

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Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın güneyindeki Beyaz Nil vilayetine bağlı Kosti kentinde Sudan'daki ulusal kalkınma stratejisine uygun bir şekilde 800 binden fazla kişiye hizmet verecek bir göz hastanesinin temelinin atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastane inşasının amacının halk sağlığı ile çevre sağlığını geliştirmek ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara odaklanarak kurum ve yapıların inşası olduğu dile getirildi.

Ülkenin Güney Sudan sınırı bölgesinde bulunan Kosti kentinde, istatistiklere göre 100 binden fazla Güney Sudanlı mülteci bulunuyor ve bunların inşa edilecek hastaneden faydalanması bekleniyor.

Muhabir: Serdar Bitmez