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Dünya

Katar Emiri Şeyh Temim, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'yi tebrik etti.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 08.02.2021
Katar Emiri Şeyh Temim, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi tebrik etti

Doha

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Menfi'yi telefonla aradı.

Menfi'yi tebrik eden ve başarı temennisinde bulunan Şeyh Temim, Katar'ın, Libya'nın güvenlik ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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