Euro
6.66
Dolar
6.15
BIST 100
114,789.20
Altın
1,683.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.

Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti,Safiye Karabacak   | 24.02.2020
Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Katar Emiri Al Sani, başkent Tunus'taki Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı. 

Tunus Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri önderliğindeki heyette, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi'nin de bulunacağı belirtilmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme amacıyla üst düzey görüşmeler yapılması bekleniyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor

Benzer haberler

Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

Ürdün ve Katar ilişkilerini yeniden canlandırmayı istiyor

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi hükümet krizinden zaferle çıktı

Katar, Gazze'ye 12 milyon dolar yardımda bulunacak

Katar, Gazze'ye 12 milyon dolar yardımda bulunacak
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı
Tunus'ta Nahda Hareketi, Fahfah'ın kuracağı hükümete katılacak

Tunus'ta Nahda Hareketi, Fahfah'ın kuracağı hükümete katılacak