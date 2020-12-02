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Dünya

Katar Emiri ile Kushner Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Kushner ile yaptığı görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Serdar Bıtmez, Hacer Başer   | 02.12.2020
Katar Emiri ile Kushner Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Doha

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak için başkent Doha'ya gelen Kushner'i kabul etti.

Görüşmede başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan ikili, stratejik iş birliğini de masaya yatırdı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kushner'in Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor

Kushner'in Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre Kushner, Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Amerikan medyasında ayrıca, Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler öne çıkıyor.

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