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Dünya

Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Muhammet Kurşun   | 12.01.2020
Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da

Tahran

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani İran'da

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani (sol 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda) tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. ( İran Cumhurbaşkanlığı - Handout - Anadolu Ajansı )

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Al Sani'yi tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret ediyor. 

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