Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Tahran
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Al Sani'yi tarihi Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
Al Sani, 2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'ı ilk kez ziyaret ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.