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Dünya

Katar askeri eğitim kenti inşa etmeyi planlıyor

Katar Askeri Akademiler Kurulu Başkanı Naimi, ülkede askeri eğitim kenti inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Serdar Bitmez,Said İbicioğlu   | 21.03.2019
Katar askeri eğitim kenti inşa etmeyi planlıyor

Doha

Katar Askeri Akademiler Kurulu Başkanı Hamed Bin Ahmed en-Naimi, Savunma Bakanlığı'na bağlı bir dergiye verdiği röportajda, kurulacak askeri eğitim kentinde bütün askeri akademiler, enstitüler, merkezler ve diğer askeri eğitim kurumlarının yer alacağını belirtti.

Projenin Katar ordusuna nitelik olarak ivme kazandıracağını söyleyen Naimi, gelecekte de harp akademisi ve yüksek askeri bilimler akademisi ile orduya yüksek nitelikli insan kaynağı sağlayacak bir eğitim enstitüsü inşa etmeyi planladıklarını aktardı.

Katar silahlı kuvvetlerinin teçhizat, disiplin ve insan gücü olarak ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Naimi, söz konusu planlamaların ne aşamada olduğuna dair bilgi vermedi.


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