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Dünya

Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 8 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hüseyin Demirci   | 19.05.2019
Kars'ta arazi kavgası: 6 ölü, 8 yaralı

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden kavga çıktı. 

Jandarma ekiplerinin sevk edildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. 

Kavgada 4 kişi olay yerinde öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı. 

Durumu ağır olan 2 yaralı, tedavi altına alındıkları Sarıkamış Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bu arada Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde de iki aile arasında arbede yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaralı için özel harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kavgada ölen Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu'nun cenazeleri otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna konuldu. 

Yaralı Enver, Önder, Yılmaz ve Mehmet Göçmen ile Fikret ve Özel Dülgel'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

10 kişi gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor 

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga meydana geldiği, olayda Göçmen ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada olayla ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

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