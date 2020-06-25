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Dünya

Karayipler Sahra toz bulutuyla 'örtüldü'

Devasa Sahra toz bulutu, Karayipler'de gökyüzünü kapladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 25.06.2020
Karayipler Sahra toz bulutuyla 'örtüldü'

Ankara

BBC'nin haberine göre, Afrika'dan kalkan toz bulutu, Atlas Okyanusu'nu aşarak 21 Haziran Pazar günü Porto Riko'ya ulaştı. 

Toz bulutu pazar gününden bu yana Küba, Meksika, Karayip adaları Guadeloupe ve Martinique ile Miami dahil ABD'nin Florida eyaletinin güneyini etkiliyor.

Kübalı yetkililer, toz bulutunun solunum yolu rahatsızlıklarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Karayipler'in bazı kesimleri ve Orta Amerika'da gelecek hafta da görüş mesafesinin düşmesi ve hava kirliliği bekleniyor.

Kübalı meteorolog Jose Rubiera, Sahra toz bulutlarının sıra dışı bir şey olmadığını ancak şu anda bölgeyi etkileyenin yoğunluğunun "normal seviyelerin epey üzerinde" olduğunu söyledi.

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