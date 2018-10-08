'Karar açıklandığında ağladım çünkü artık özgürüm'

Çocukken Katolik kiliselerinde din adamları tarafından istismara uğrayan Battaglia, tacizci papaz Galli'nin aldığı cezaya ilişkin, "Daha önce hiçbir tacizci papaz yaptıklarından dolayı cezalandırılmamıştı. İtalya için bu ceza müthiş bir şey." dedi.

VATİKAN - Ecenur Çolak

Çocukken Katolik kiliselerinde din adamları tarafından cinsel istismara uğrayan Alessandro Battaglia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce 15 yaşındayken istismara maruz kaldığını anlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Milano kentinin Rozzano ilçesinde 2011 yılında papaz Mauro Galli tarafından istismara uğradığını ifade eden “Taciz Ağı” derneği üyesi Battaglia, sadece bir kere istismara uğradığı için, diğer kurbanlara kıyasla “şanslı” olduğunu söyledi.

"Hiçbir tacizci papaz yaptıklarından dolayı cezalandırılmamıştı"

Pedofil papaz Galli’nin geçen günlerde cinsel istismardan suçlu bulunarak 6 yıl 4 ay hapis cezası aldığını hatırlatan Battaglia, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında tarihi açıdan baktığımızda İtalya için bu ceza kısa değil, biz bunu bir zafer olarak niteliyoruz. Bu bir dönüm noktası, daha iyisi için bir umut. Ben bir kez istismara uğradım ve 15 yaşındaydım. İtalya’da ilk kez bir papaza 6 yıl 4 ay gibi bir hapis cezası veriliyor. Daha önce hiçbir tacizci papaz yaptıklarından dolayı cezalandırılmamıştı. Yani İtalya için bu 6 yıl 4 aylık ceza müthiş bir şey. Ceza okunduğunda mahkeme salonunda gözyaşlarımı tutamadım çünkü bu cezadan sonra artık özgür hissediyorum. Artık konuşabilirim, yüzümü gösterebilirim. Benim uğradığım istismarı örtbas eden piskopos (Mario Delpini) ise başpiskoposluğa terfi ettirildi. (Vatikan'da) İstismarı ve örtbası bilmelerine rağmen onu terfi ettirdiler.”

Papa Franciscus her şeyi biliyormuş

Battaglia, istismarı örtbas eden Başpiskoposun (Mario Delpini) Vatikan’da Papa Franciscus ile ekim ayı sonuna kadar sürecek kilise meclisi toplantısında da bir araya geldiğini dile getirdi.

Vatikan ve Papa Franciscus’a hitaben konuyla ilgili çok sayıda mektup yazdıklarını da anlatan Battaglia, "Sanırım yaklaşık 6 ay önceydi, Vatikan’dan aileme bir mektup geldi. Mektupta Papa Franciscus’un her şeyi bildiği yazıyordu." dedi.

Kendisini çok iyi hissetmediğini ve bunları konuştukça sanki olayları baştan yaşıyormuş gibi olduğunu belirten Battaglia, şimdi çocuklara yönelik bu suçla mücadele ettiğini belirtti.

İki hafta önce Milano’da bir mahkeme, papaz Mauro Galli’ye 2011'de o dönem 15 yaşındaki Alessandro Battaglia’ya cinsel istismarda bulunmaktan 6 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.