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Dünya

Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Balkan ülkesi Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Avrupa Hareketinden Jakov Milatovic oldu.

Ahmet Nurduhan  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu

Podgorica

Ülkedeki seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı seçildi.

Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.

CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.

Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı.

Djukanovic, Milatovic'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Djukanovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almıştı

Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.

Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da cumhurbaşkanı beş yılda bir seçiliyor.

Djukanovic'in görev süresi, 21 Mayıs gecesi sona erecek.

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