Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.61
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
27,898.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karadağ'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Karadağ'dan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafile yola çıktı.

İsmail Özdemir  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Karadağ'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Montenegro

Karadağ'ın farklı şehirlerinden gelerek başkent Podgoritsa'daki Tuzi kasabasında bulunan Mehmet Fatih Medresesi'nde toplanan hacı adayları, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) görevlileri ve yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara yolcu edildi.

Hacı adaylarına eşlik eden Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, ülkeden 215 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyledi.

Hac vazifesinin Müslümanlar için birleştirici bir tarafı da olduğunu belirten Fejzic, dünyanın birçok yerinde yaşayan ve farklı ten renklerine, dillere, kültürlere sahip Müslümanların bir araya geldiğini dile getirdi.

Fejzic, "Müslümanlar tek bir yerde, tek bir amaçla, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için toplanıyorlar. Allah'tan evlerinize günahtan arınmış olarak dönmenizi diliyorum." dedi.

Hacı adaylarından Kadrija Toskic ise her Müslüman'ın bu vazifeyi yerine getirmek gibi bir hayali olduğunu ve çok güzel duygular hissettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Karadağ'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Karadağ'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Hacı adaylarının kutsal topraklara gelişi sürüyor

Suudi Arabistan: Şu ana kadar hac için bir milyondan fazla kişi geldi

Karadağ'da barışı simgeleyen 2 bin 248 yaşındaki zeytin ağacı yıllara meydan okuyor

Karadağ'da barışı simgeleyen 2 bin 248 yaşındaki zeytin ağacı yıllara meydan okuyor
Karadağ'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

Karadağ'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı
Karadağ erken genel seçim için sandık başında

Karadağ erken genel seçim için sandık başında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet