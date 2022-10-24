Dolar
18.61
Euro
18.25
Altın
1,646.81
ETH/USDT
1,342.80
BTC/USDT
19,348.00
BIST 100
3,968.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Karadağ'daki yerel seçim başkentte 24 yıl sonra değişimi getirdi

Karadağ'da dün yapılan yerel seçimde Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic liderliğindeki Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), 24 yıl sonra başkent Podgorica'daki belediye başkanlığını kaybetti.

Lejla Biogradlija   | 24.10.2022
Karadağ'daki yerel seçim başkentte 24 yıl sonra değişimi getirdi

Montenegro

Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) paylaştığı sonuçlara göre, Batı yanlısı DPS, 24 yıl aradan sonra ülkenin en büyük kenti ve başkenti Podgorica'yı kaybederken 14 kentten 7'sinde değişim yaşandı.

Podgorica'da NATO karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak, yeni dönemde yerel yönetimde söz sahibi olurken DPS, dünkü yerel seçimde üç kenti daha kaybetti.

Boşnak Partisi, Boşnak nüfusun çoğunlukta olduğu kentleri kazandı.

Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Cumhurbaşkanı Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 yılı başında olabileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak
Artvin Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk ders zili çaldı
Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisinin Faz-1 aşamasında sona doğru
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı

Benzer haberler

Karadağ'daki yerel seçim başkentte 24 yıl sonra değişimi getirdi

Karadağ'daki yerel seçim başkentte 24 yıl sonra değişimi getirdi

Slovenya ve Karadağ'da halk sandık başında

Slovenya ve Karadağ'da pazar günü sandık başına gidiliyor

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet