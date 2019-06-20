Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.79
BIST 100
94,157.69
Altın
1,385.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi

Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliseleri "devlet malı" olarak kabul etmek istemesi, komşu ülke Sırbistan ile krize yol açtı.

Lejla Bıogradlıja,Sanela Crnovrsanin   | 20.06.2019
Karadağ ve Sırbistan arasında 'kilise' krizi

Montenegro

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın, ülkede bulunan kiliselerin "devlet malı" olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısı, Sırbistan ile krize yol açtı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine kiliselerin "devlet malı" olarak sayılmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısına Sırp Ortodoks Kilisesi ve devlet yetkilileri tepki gösterirken, buna karşılık Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Zoran Bingulac da Karadağ Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Sırp yönetimi, Karadağ'ın ülkede bulunan Sırp kiliselerini devralma isteğinin kanuna aykırı olduğunu savunurken, Sırbistan Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popovic, söz konusu yasa tasarısının mecliste oylanması durumunda ülkesinin mümkün olan en ağır tepkiyi göstereceğini söyledi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sırbistan'ın içişlerine karışmaması gerektiği vurgulanarak, Sırp tarafından gelen "ağır ithamlar" üzerine Büyükelçi Bingulac'ın görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Djukanovic ise Sırp tarafından gelen provokasyonlara cevap vermeyeceğini ve Karadağ'da din özgürlüğüne ilişkin hazırlanan yasa tasarısının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Tasarı, 1918'den önce inşa edilen kiliseleri kapsıyor

Söz konusu yasa tasarısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de kurulan ve "Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı" olarak da bilinen, Yugoslavya Krallığına dahil olmadan önce, Karadağ’da inşa edilen kiliselerin devlet malı haline gelmesi öngörülüyor.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti çatısı altında 1992'de birleşen Sırbistan ve Karadağ, 2003 yılında ise tek ülke olarak "Sırbistan-Karadağ" adını almıştı. Bu yeni isim altında birleşen ülkenin ömrü üç yıl sürmüştü.

Karadağ, 21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda yüzde 55,5'lik evet oyuyla bağımsızlığını ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

YTB sıla yolundaki Türk vatandaşlarının yanında

Venezuela'da Guaido’nun temsilcileri hakkında yolsuzluk iddiası

Moldova’da anayasa krizi

Moldova’da anayasa krizi

Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi

Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
300 yıllık Aya Nikola Kilisesi restore edilecek

300 yıllık Aya Nikola Kilisesi restore edilecek