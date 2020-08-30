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Dünya

Karadağ halkı Kovid-19 gölgesinde sandık başına gitti

Balkan ülkesi Karadağ'da yaşayan yarım milyondan fazla seçmen, yeni dönemde meclise girecek milletvekillerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Sanela Crnovrsanin   | 30.08.2020
Karadağ halkı Kovid-19 gölgesinde sandık başına gitti Fotoğraf: Milos Vujovic/AA

Podgorica

Bağımsız Karadağ tarihinde 5. kez yapılan genel seçimde, 81 sandalyeli meclise girmek için 6 ittifak ve 5 siyasi parti olmak üzere 11 liste yarışıyor.

Genel seçim kapsamında, 541 bin 232 kayıtlı seçmen, 1217 sandıkta TSİ 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde düzenlenen seçimde, karantinada bulunan hastaların evlerinden çıkıp sandığa giderek oy kullanmalarına izin verilirken, hastanelerde tedavi gören hastaların ise mektup yoluyla oy kullanmaları kararlaştırıldı.

Karadağ Devlet Seçim Kurulunun (DIK) resmi olmayan ilk sonuçları, gece yarısına doğru açıklaması bekleniyor.

Öte yandan ülkenin Kotor, Budva, Tivat, Andrijevica ve Gusinje şehirlerinde yaşayan seçmenler, genel seçimin yanı sıra yerel seçim için de oy kullanacak.

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