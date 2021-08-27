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Dünya

Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.08.2021
Karaçi'de bir fabrikada çıkan yangında 11 işçi öldü

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Korangi ilçesinde bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 11 işçi yaşamını yitirdi.

Fabrikada mahsur kalan çok sayıda işçinin bulunduğu belirtildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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