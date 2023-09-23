Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,593.10
BTC/USDT
26,560.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

Mustafa Deveci, Ruslan Rehimov  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların sergilendiği "Savaş Ganimetleri Parkı" diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.

Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.

Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu "Savaş Ganimetleri Parkı" gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Emine Erdoğan'ın BM'deki lider eşi diplomasisiyle Sıfır Atık gündeminin küreselleşmesi hız kazandı
Bakan Tunç: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık'ta gerçekleşecek
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Blinken: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık söz konusu olduğunda ilgili herkes adına bu hususların arkasındayız

Azerbaycan: Hankendi şehrinde kasıtlı yangınlar çıkarılıyor, arşivler imha ediliyor

Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız

Azerbaycan: Yaralı Ermeni askerlere tıbbi yardım sağlamaya hazırız
Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 258 ateşkes ihlali tespit etti

Türk-Rus Ortak Merkezi, Karabağ'da Ermenistan tarafından yapılan 258 ateşkes ihlali tespit etti
Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet