Kapadokya balonları Kuzey Makedonya semalarında
Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen ile Gostivar şehirlerini kuş bakışı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, artık bu imkana Kapadokya balonlarıyla sahip olabiliyor.
Üsküp
Türk Hava Kurumu (THK) ile Swiss Ballons şirketi iş birliğinde yapılan balonla seyahat, bölge halkı ve turistlerden büyük ilgi görüyor.
Haftanın her günü, gün doğumu ile hava şartlarının müsait olması halinde gün batımı uçuşları hizmeti sunan THK ve Swiss Ballons, talebin artması durumunda bölgeye daha çok balon getirmeyi planlıyor.
THK Balon Sorumlu Müdürü Koray Tokay, AA muhabirine, Kuzey Makedonya'daki Swiss Ballons firmasının talebi üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.
Önce keşif ve test uçuşları gerçekleştirdiklerini anlatan Tokay, bölgenin uçuşa uygun olduğunu tespit ettikten sonra Kalkandelen ve Gostivar arasında ticari balon uçuşlarına başladıklarını belirtti.
Haftanın 7 günü sabahları gün doğumu uçuşu düzenlediklerini ifade eden Tokay, "Rüzgar müsait oldukça gün batımı uçuşlarını da icra ediyoruz. Kuzey Makedonya bölgesinde THK olarak ticari uçuşlara başlamış bulunuyoruz. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.
Ülkeye iki balonla geldiklerini, talep olması durumunda balon sayısını artırabileceklerini belirten Tokay, bölgede ilk olması nedeniyle uçuşlara ilginin olduğunu söyledi.
Kapadokya ve Pamukkale bölgesinde iki ayrı operasyon icra ettiklerini anlatan Tokay, "Biz Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesiyle birlikte çalışıyoruz. Bölgelere gidiyoruz. Bölgelerde uçuşa müsait kalkış ve iniş alanları olup olmadığını kontrol ediyoruz. Müsaitse, rüzgar limitler içerisindeyse, uçuş emniyetini ön planda tutarak uçuşlara artırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Kurumu çok profesyonel bir kurum
Projenin sahiplerinden Miftar Emini de Kapadokya balonlarının başta Kalkandelen ve Gostivar olmak üzere, bölge için çok büyük bir yenilik olduğunu söyledi.
Emini, iki hafta önce başlayan uçuşların sonbahar başına kadar devam etmesini öngördüklerini dile getirdi.
Bölgede balon uçuşlarının ilk olduğuna dikkati çeken Emini, "Daha önce farklı kişiler tarafından bazı aktiviteler yapılmıştı ancak onlar sadece eğlendiriciydi ve kısa sürdü. Bu, ilk kez Kalkandelen ve bölgede daha uzun süreli balon uçuşları." diye konuştu.
Etkinliğe büyük ilgi gösterildiğini aktaran Emini, turistik amaçların yanı sıra rutinin dışına çıkmak isteyen yeni evlilerin de düğünleri için uçuşları tercih ettiğini belirtti.
THK'nin oldukça profesyonel bir kurum olduğunu vurgulayan Emini, "Pilotlar ve yer ekibi yıllarca bu işi yapan insanlar. Kuzey Makedonya yetkilileriyle de iş birliğimiz oldu. Geniş anlamda olmasa da bu seferleri başlatmak için yeterli seviyede." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların kendilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşabileceğini ifade eden Emini, başarılı oldukları takdirde ilgi ve imkanlar dahilinde gelecekte ülkenin başka bölgelerinde de uçuşlar düzenleyebileceklerini söyledi.
"Doğduğun yerleri havadan görmek gerçekten çok zevkli"
Balon pilotu Emre Yeşil, 12 senedir balon işinde olduğunu belirterek 9 senedir THK'de çalıştığını, son 4 senedir de pilot olarak görev yaptığını kaydetti.
Kapadokya ve Pamukkale bölgelerinde 800 saatlik uçuş yaptığını anlatan Yeşil, "İlk defa yurt dışında bir uçuş gerçekleştirdik, o da buraya kısmetmiş. İnşallah eğer olursa burada devam edeceğiz." diye konuştu.
Başkent Üsküplü olup yurt dışında yaşayan Abdülkadir Selimi ise ilk kez balon uçuşu gerçekleştirdiğini, gelecekte tekrar denemek istediğini dile getirdi.
Selami, "İlk duygu heyecan verici. Doğduğun yerleri havadan görmek gerçekten çok zevkli." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.