Dolar
17.37
Euro
17.55
Altın
1,735.24
ETH/USDT
1,146.70
BTC/USDT
20,596.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa Potocari Anıt Merkezi'nde soykırımın 27'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor
logo
Dünya

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Sarp Özer   | 11.07.2022
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 10 yıl önce iki oğlunu öldürten annenin soruşturması tamamlandı
Tunceli'de teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya devam ediyoruz
Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere 'sabah erken yola çıkmayın' uyarısı

Benzer haberler

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi