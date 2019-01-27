Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden alındı

TORONTO

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Justin Trudeau, şu görüşlere yer verdi:

“Dün gece John McCallum’un aradım ve Kanada’nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti. John McCallum, neredeyse yirmi yıldır, Kanadalılara şerefli ve farklı bir şekilde hizmet etti. Yıllarca Milli Savunma Bakanı, Gaziler Bakanı ve son olarak da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olmak üzere pek çok görevde bulundu. Yaklaşık 40 bin Suriyeli mülteciyi Kanada’ya getirmede Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olarak çalışmaları Kanadalılara ilham kaynağı ve dünyaya örnek oldu. Ona ve ailesine geçen yıllar boyunca verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Pekin'deki Kanada Elçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jim Nickel, Kanada’yı Çin Maslahatgüzarı olarak temsil edecek.”

Açıklamaları eleştiri konusu olmuştu

Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun davası hakkında basına yaptığı açıklamalarla, muhalefet partilerinin boy hedefi haline gelmişti. Yaptığı açıklamalarda, Kanada’nın Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesini iptal etmesi gerektiğini savunan McCallum, Vancou’nun kendini savunma konusunda elinde güçlü deliller olduğunu söylemişti.

Açıklamalarının diplomatik teamüllere uygun olmaması, devam eden ve duruşması yapılacak bir dava konusunda konuşması gibi nedenlerle eleştirilere maruz kalan McCallum, daha sonra ‘’yanlış konuştuğunu’’ ifade ederek özür dilemişti.

İade duruşması 6 Şubat’ta

Öte yandan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesi davasında duruşması da, 6 Şubat günü Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak. Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Muhabir: Seyit Aydoğan