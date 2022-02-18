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Dünya

Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen "Özgürlük Konvoyu" protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.

Mücahit Oktay   | 18.02.2022
Kanada'da 'Özgürlük Konvoyu' protestocuları gözaltına alınmaya başlandı

New York

Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.

Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.

Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.

Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.






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