Euro
6.40
Dolar
5.68
BIST 100
99,406.44
Altın
1,403.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Toronto Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışması sonuçlandı.

Seyit Aydoğan   | 11.07.2019
Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Toronto

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Kanada’da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Kahramanları" isimli resim yarışması sonuçlandı.

Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını taze tutmak, yeni nesillerin vatan sevgisi, milli şuur ve demokrasi bilincini artırmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı.

Yarışmanın ilk olmasına rağmen büyük heyecan uyandırdığını belirten Çiftçi, "Jürimiz, yarışmaya katılan birbirinden güzel eserleri değerlendirmede zorlandı. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı planlıyoruz." dedi.

Çiftçi, yarışma sonucunda Sena Bayramoğlu’nun birinci, Dilara Handan Dereci’nin ikinci ve Eda Yılmaz’ın üçüncü olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri cumartesi günü Toronto Başkonsolosluğunda yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı

Benzer haberler

Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

Kanada'da 15 Temmuz konulu resim yarışması

'Bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke'