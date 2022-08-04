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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kanada, Ukrayna askerlerini İngiltere’de eğitecek

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere’ye eğitmenler yollayacağını bildirdi.

Seyit Aydoğan   | 04.08.2022
Kanada, Ukrayna askerlerini İngiltere’de eğitecek Fotoğraf: Omar Marques/AA

Toronto

Anand, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, program kapsamında dönüşümlü olarak görev yapacak 225 askeri eğitmenden 90’ının 12 Ağustos’ta İngiltere’ye gönderileceğini duyurdu.

Anand, 10 binden fazla Ukrayna askerine eğitim verilmesinin planlandığı programa İngiltere, Hollanda ve Yeni Zelanda’dan askeri uzmanların da katılacağını kaydetti.

Ukrayna ile 2015'te başlattıkları UNIFER Programı kapsamında 33 binden fazla Ukrayna askerini eğittiklerini aktaran Anand, Rusya-Ukrayna savaşı ile askıya alınan programın böylece yeniden başlatıldığını ifade etti.

Anand, Ukrayna askerlerinin İngiltere'ye temmuzdan itibaren gelmeye ve eğitim almaya başladıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz kış Ukrayna'da eğitime ara verdiğimizde fırsat buldukça ve nerede olursa olsun eğitime devam edeceğimizi açıkça söylemiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

Kanada öncülüğündeki askeri eğitimler, İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan askeri üste gerçekleştiriliyor.

Anand, eğitimlerin silah taşıma-kullanma, savaş alanı ilk yardım, saha araçları ve devriye de dahil olmak üzere cephe hattı savaşı için gerekli bireysel becerilere odaklandığını kaydetti.

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