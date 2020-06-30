Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,609.50
Altın
1,768.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye teşekkür etti

Kanada, Suriye’de yaşanan insanlık krizinden etkilenen mültecilere kucak açan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Seyit Aydoğan   | 30.06.2020
Kanada, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye teşekkür etti

Toronto

Kanada, Suriye’de yaşanan insanlık krizinden etkilenen mültecilere kucak açan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye krizinin, Suriyeliler ve komşu ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Gould, "Kanada, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki cömert destekleri için Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ile Mısır'a teşekkür ediyor. Kanada, çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözümle son vermek için uluslararası toplum ve Suriyelilerle çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 339 milyon dolar yardım

Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı'na katıldığını aktaran Gould, konferansın odak noktasının, bölgedeki milyonlarca insanın kritik ihtiyaçlarını ele almak ve Suriye savaşına kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek olduğunu belirtti.

Kanada’nın, 2021'e kadar önemli insani yardım, kalkınma ve istikrar programları da dahil olmak üzere bölge için 3,5 milyar dolara kadar fon taahhüt ettiğini anımsatan Gould, "Bu bağlamda 2021 için Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 339 milyon dolar yardım sağlanacak." ifadesini kullandı.

Gould, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye çatışması 10. yılına girerken, etkilediği milyonlarca insan hala acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu korkunç insani felakete son verecek adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm arayışının yeni yollarına bakmalıyız. Uluslararası toplumla birlikte Kanada, bu çabayı desteklemeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden aşı tarihi öngörüsü
ABD'deki günlük Kovid-19 vaka artışı 100 bini bulabilir
Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor

Benzer haberler

Kanada, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye teşekkür etti

Kanada, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’ye teşekkür etti

Kanada’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 87 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı