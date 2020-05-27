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Dünya

Kanada’da yargılanan Huawei CFO’su hakim karşısına çıktı

Çinli telekomünikasyon devi Huawei’nin CFO’su Mıng Vancou’nun bugün Vancouver’da devam eden duruşmasında hakim, ABD’ye iade davasının devamına karar verdi.

Seyit Aydoğan   | 27.05.2020
Kanada’da yargılanan Huawei CFO’su hakim karşısına çıktı Fotoğraf: Mert Alper Derviş / AA

Kanada

Kanada’da yargılanan Huawei CFO’su hakim karşısına çıktı

Çin’in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada’nın Vancouver kentinde bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme dışında toplanan bir grup gösterici, ABD ve Kanada bayrakları ile "Mıng Vancou'yu iade edin", "Kanada'da Huawei'e Hayır" yazılı dövizler taşıdı. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )

Çin’in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, Kanada’nın Vancouver kentinde bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Vancouver şehrinde bugün gerçekleşen duruşmada mahkeme, Mıng Vancou'nun ABD’ye iade davasının devam etmesi yönünde karar verdi.

Hakim Heather Holmes, Mıng'ın işlediği iddia edilen suçun özünün dolandırıcılık olduğunu söyledi.

Kanada'nın ABD ile İran'a karşı aynı ekonomik yaptırımlara sahip olmadığını hatırlatan Holmes, ancak bunun, birisinin Kanada'da aynı suçtan yargılanmasını durduramayacağını kaydetti.

Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou'yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde hakkında idam kararı vermişti.

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