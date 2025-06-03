Dolar
39.13
Euro
44.57
Altın
3,353.27
ETH/USDT
2,613.00
BTC/USDT
105,980.00
BIST 100
9,277.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada basınına göre, ulusal polis, Gazze'deki olası savaş suçlarını soruşturuyor

Kanada basını, ülkenin ulusal polisinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede işlenmiş olası savaş suçlarını soruşturmaya başladığını belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Kanada basınına göre, ulusal polis, Gazze'deki olası savaş suçlarını soruşturuyor

Ankara

Toronto Star gazetesine konuşan Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) yetkilisi, "İsrail-Hamas çatışması" kapsamında işlenen olası savaş suçlarına yönelik soruşturmanın 2024 yılının ilk aylarında başladığını doğruladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde ismi açıklanmayan yetkili, soruşturmanın, Kraliyet Atlı Polisi, Adalet Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Ajansı ile Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığının işbirliğinde yürütülen "İnsanlığa Karşı Suçlar ve Savaş Suçları Programı (CAHWCP)" kapsamında başlatıldığını belirtti.

Polis, "devam eden incelemelerin bütünlüğünü korumak" adına soruşturmanın başlamasına vesile olan olaylar veya kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Haberde, soruşturmanın, İsrail ordusunda görev yapan ve 7 Ekim 2023'ten sonra insanlığa karşı suç işlediklerinden şüphelenilen bazı İsrail- Kanada çifte vatandaşı askerleri de kapsadığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Trump, Putin, Zelenskiy) Üç liderin güvendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka bir isim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığınları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

Kanada basınına göre, ulusal polis, Gazze'deki olası savaş suçlarını soruşturuyor

Kanada basınına göre, ulusal polis, Gazze'deki olası savaş suçlarını soruşturuyor

Sinop Üniversitesinin mezuniyet töreninde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

İsrail'in yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'nde işgalin ve zorunlu göçün genişlemesinden endişe ediliyor

İshak Paşa Sarayı'nda savaş ve göçe zorlanmış çocukları konu alan fotoğraf sergisi açıldı

İshak Paşa Sarayı'nda savaş ve göçe zorlanmış çocukları konu alan fotoğraf sergisi açıldı
Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 22 Haziran’a uzattı

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 22 Haziran’a uzattı
İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor

İsrail basınına göre, ABD Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör olarak görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet