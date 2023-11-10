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Kamerun'da temel gıda maddesi "manyok çubuğu" asırlardır sofraların vazgeçilmezi

Kamerun'da "bobolo" olarak da bilinen temel gıda maddesi manyok çubuğu (baton de manioc), asırlardır sofraların vazgeçilmezi durumunda bulunuyor.

Ahmet Emin Dönmez  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Kamerun'da temel gıda maddesi "manyok çubuğu" asırlardır sofraların vazgeçilmezi Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Sahra Altı Afrika'da yaşayan Bantu halklarında çok popüler bir temel gıda maddesi olan manyok çubuğu, neredeyse bütün yemeklere eşlik edebilmesi nedeniyle ekmekle eş değer görülüyor.

Fermente edilmiş manyoğun palmiye yapraklarına sarılmasıyla elde edilen ürün, A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, fosfor, manganez, çinko, demir ve kalsiyum gibi birçok minerali barındırıyor.

Halk arasında, manyok çubuğunun, doğurganlığı artırdığı, kanı temizlediği, cilde iyi geldiği ve çok fazla enerji verdiği düşünülüyor.

Adına festivaller düzenlenen manyok çubuğu, Ekvator Ginesi, Gabon, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun'da düğün, gala, cenaze gibi bütün özel günlerde sofradaki yerini alıyor.

Manyok çubuğunun hazırlanışı

Çiftçi Valery Dombu Ngounou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tropikal iklimin yaşandığı Kamerun'da, manyok yetiştirmek için yılbaşından sonra tarlaların temizlenip, toprağın nefes almaya bırakıldığını söyledi.

Mayıs ve nisanda manyok ekiminin yapıldığını belirten Ngounou, yağış durumuna göre, eylül, ekim ve kasımda manyokların toprak altından çıkarıldığını dile getirdi.

Kamerunlu Aşçı Elisabeth Larissa Edzimbi ise manyok çubuğunun nasıl yapıldığını şöyle anlattı:

"Manyok çubuğunu elde etmek için, manyok bitkisinin üzerindeki kalın kabuk kesilir, sonra suyun içinde yaklaşık 4-5 gün fermente edilir. Manyok yumuşayınca, içindeki sıvılardan arındırılır ve makinelerde püre haline getirilir. Püre haline getirilen manyok palmiye yapraklarına sarılarak sıcak suda yaklaşık 45 dakika pişirilir. 45 dakikanın sonunda manyok çubuğumuz servise hazır hale gelir."

Başkent Yaounde sakinlerinden Idriss Fochive, Kamerunlular için "kudret helvası" niteliğinde olan manyok çubuğunun, bütün pazarlarda, marketlerde, hatta mahalle aralarında satıldığını belirtti.

Manyok çubuğunun özelikle kırmızı et, tavuk, balık ve sebze yemeklerinin yanında vazgeçilmez olduğunu kaydeden Fochive, "Manyok çubuğu bizim için ekmekle eş değerdir." ifadesini kullandı.

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