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Dünya

Kamerun’da seller nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti

Kamerun’un Mayo-Danay şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 10 kişi öldü.

Saadet Firdevs Aparı  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Kamerun’da seller nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle bir çok ev hasar gördü.

Oluşan sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 1100 hayvan telef oldu.

Sellerden 200 binden fazla kişinin etkilendiği ve 8 bin evin yıkıldığı belirtildi.

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