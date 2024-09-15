Kamerun’da seller nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
Kamerun’un Mayo-Danay şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 10 kişi öldü.
İstanbul
Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle bir çok ev hasar gördü.
Oluşan sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 1100 hayvan telef oldu.
Sellerden 200 binden fazla kişinin etkilendiği ve 8 bin evin yıkıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.