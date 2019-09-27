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Dünya

Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Ruslan Rehimov   | 27.09.2019
Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Bakü

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatın bugünkü aşamasında temsili teröristlerin bulunduğu bina, saldırı gerçekleştirilerek ele geçirildi.

Tatbikatta ayrıca temsili düşmanın hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılması yönünde görevler icra edildi. Karma gruplar halinde icra edilen görevlerde hava araçları da kullanıldı.

Pakistanlı askerlerin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

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