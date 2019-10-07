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Dünya

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi tarafından Irak'a kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu.

Mazin Majeed Asaad Baqal,Yunus Keleş   | 07.10.2019
Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Erbil

İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi tarafından Irak'a kaçırılan oğluna Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu Erbil'de kavuştu.

Anne Şenol, 11 yaşındaki oğlu Ö.B.Ç'yı haziran ayında "yasal hakkı" gereği cezaevinden izinli çıkan babası Çağrı Çapraz'a teslim etti.

Çağrı Çapraz, günü dolduğunda oğlunu annesine götürmek yerine kayıplara karıştı. Oğlundan ve Çağrı Çapraz’dan bir daha haber alamayan Şenol, uzun süre nerede olduklarını araştırdı. Hiçbir sonuç elde edemeyen Şenol, bir programda karşılaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yardım istedi.

Haberin televizyonlarda yayınlanmasının ardından oğlunun Irak'ın Erbil kentinde olduğunu öğrenen Diğdem Şenol, Dışişleri Bakanlığına başvurdu.

Erbil'e gelen anne, önce Çağrı Çapraz'la görüşüp oğlunu teslim etmesini istedi. Olumlu cevap alamayan Şenol, daha sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna başvurdu.

Başkonsolosluğun girişimleri sonucu Ö.B.Ç. bulunarak annesine teslim edildi.

Daha önce Türkiye'de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklu bulunan Çağrı Çapraz ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğu alıkoyma gerekçesiyle tutuklandı.

"Rüyada gibiyim"

Aylar sonra birbirine kavuşan anne oğul, Erbil Başkonsolosluğunda birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

Duygusal anların yaşandığı kavuşma sırasında anne Şenol, "Sanki rüyadayım. Aylardır ayrı kaldığım çocuğuma kavuştum. Çok mutluyum." dedi.

Şenol, oğlunun kayıp olduğu süre içinde kendisini arayarak destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Herkesin çok emeği geçti. Tek başıma olsaydım zaten başaramazdım. Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizzat arayıp ilgilendiği için. Başkonsolosluğa çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, beni yavruma kavuşturdular." diye konuştu.

Annesinden 4 aydır ayrı kalan Ö.B.Ç ise kardeşini ve okulunu çok özlediğini söyledi.

Kayıp çocuğun bulunmasını sağlayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da velayeti annede olan çocuğu yasa dışı yollardan Irak'a getirildiğini ifade ederek, "Olayın öğrenilmesine müteakip burada yerel makamlar nezdinde gerçekleştirilen girişimlerin sonucunda çocuğun yeri tespit edildi ve annesine kavuşturuldu." dedi.

Anne Diğdem Şenol ve oğlu resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi.

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