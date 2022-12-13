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Dünya

Kabil'deki Çinlilerin oteline düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, dün öğle saatlerinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 13.12.2022
Kabil'deki Çinlilerin oteline düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 18 kişi ve 3 cesedin hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otelden yabancı uyrukluların kurtarıldığını, iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını söylemişti.

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