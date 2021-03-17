Euro
8.96
Dolar
7.53
BIST 100
1,567.61
Altın
1,730.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.03.2021
Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

Afganistan

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, polislerin Kabil'in Pagman ilçesine bağlı Şah Kadam bölgesinde militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan Taliban saldırıları sürerken diğer yandan devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ile Taliban heyetleri barış görüşmelerinin ikinci aşaması için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Benzer haberler

Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

Kabil'de Taliban saldırısında 2 polis öldü

Dünya, İstanbul'da gerçekleşecek Afganistan toplantısını bekliyor

MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı

Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı

Kabil'de İletişim Bakanlığı personelini taşıyan araca saldırı: 15 yaralı
Kabil'de bombalı saldırılarda 3 kişi öldü

Kabil'de bombalı saldırılarda 3 kişi öldü
Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak

Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak