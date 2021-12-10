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Dünya

Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Deşti Berçi bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 10.12.2021
Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü Fotoğraf: Mustafa Melih Ahıshalı/AA

Afganistan

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hosti, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Deşti Berçi bölgesinde 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hosti, 4 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Çoğunlukla Hazara Şiilerinin yaşadığı Deşti Berçi bölgesinde daha önce de defalarca silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Şiilere yönelik düzenlenen saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Örgüt üyelerinin, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi tehdit olmadığını savunuyor.

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