Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Kabil
Afganistan'da İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.