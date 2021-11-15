Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kotai Sangi bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Kabil
AA muhabirine konuşan Kabil Emniyeti yetkilisi, Silo Caddesi üzerinde yol kenarına yerleştirilen bir mayının sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.
Yetkili, olayda 2 kişinin yaralandığını belirterek saldırının hedefinin Taliban güçleri olmadığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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