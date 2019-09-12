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Dünya

Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 12.09.2019
Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti.

Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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