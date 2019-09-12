Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.
Kabil
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti.
Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.