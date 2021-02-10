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Dünya

Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 10.02.2021
Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Kabil

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.

Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.

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