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Dünya

Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.02.2020
Kabil'de bombalı saldırı: 9 yaralı

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın Kabil'in Faiz Muhammed Katip Caddes'inde kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 9 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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