Johnson ile Macron Fransa'nın tırlara getirdiği kısıtlamayı görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa'nın tırların geçişine izin vermemesine ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğünü ve sorunun çözülmesini umduğunu söyledi.
Londra
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle tırların geçişine izin vermemesine ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesini umduğunu söyledi.
Johnson, yeni tür nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin İngiltere ile olan seyahati durdurmasını görüşmek üzere acil durum kabinesini topladı.
Toplantı sonunda açıklama yapan Johnson, İngiltere'nin diğer ülkelerin yeni Kovid-19 türüne ilişkin endişelerini anladığını ancak araçta tek başına bulunan bir tır şoföründen kaynaklanabilecek riskin çok düşük olduğunu savundu.
Macron ile görüştü
Başbakan Johnson, Dover Limanı'ndaki gecikmelerin İngiltere'ye gelen yiyecek ve ilaç sevkiyatının küçük bir miktarını, İngiltere'den Avrupa kıtasına giden malların ise sadece yüzde 20'sini etkilediğini, konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Macron'un sorunu çözmeye istekli olduğunu söylediğini aktaran Johnson, durumun "birkaç saat içinde" halledilmesini umduğunu aktardı.
"DTÖ şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır"
İngiliz Başbakan, 31 Aralık'ta bitecek olan Brexit geçiş sürecini uzatıp uzatmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine ise "Pozisyonumuz değişmedi, sorunlar var." dedi.
İngiltere'nin kendi kanunlarını kontrol edebilmesinin şart olduğunu herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Johnson, bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını vurgulayarak, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şartları, İngiltere için fazlasıyla tatmin edici olacaktır." diye konuştu.
Bu arada Johnson, çoğunu yaşlıların oluşturduğu 500 binden fazla kişiye aşının ilk dozlarının yapıldığını da açıkladı.
İngiliz mağazaları "tedarik zincirinin aksamasından" endişeliİngiliz Yiyecek ve İçecek Federasyonu’ndan (FDF) yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FDF Üst Yönetici Ian Wright, İngiltere’nin Fransa ile olan bağlantısının kesilmesinin Noel ve yeni yıl tatili öncesinde taze gıda tedarikinde ciddi akşamlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Konuya ilişkin olarak Britanya Perakende Konsorsiyumu Gıda Sürdürülebilirlik Direktörü Andew Opie ise, “İki ülke arasında sınır trafiğinin kesilmesi, yoğun olan Noel öncesinde temel ithalat ve ihracat ürünlerinin ticaretine ilişkin zorluk yaratıyor.” ifadesini kullandı.
Karşılıklı ticaretin aksama olasılığının olduğunun altını çizen Opie, Avrupa Birliği’nden (AB) İngiltere’ye gelecek nakliyecilerin zamanında ülkelerine geri dönebileceklerinin garantisi olmaksızın yola çıkmayabileceği uyarısında bulundu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz yayın kurumu BBC’ye bu sabah yaptığı değerlendirmede, “Mağazalar iyi derecede stoklanmış durumda. Kısa vadede, önümüzdeki 48 saat gibi, bu (Fransa’nın İngiltere sınırını kapatması) tedarik açısında mesele değil. Fakat biz bu konunun çözümlenmesini çok istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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