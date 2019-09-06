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Dünya

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

Japonya'da birbirinden farklı çizimler, modern ve geleneksel tasarımlarla dükkanların kepenklerini süslüyor.

Hakan Nural   | 06.09.2019
Japonya'nın rengarenk kepenkleri

Tokyo

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor.

Dükkanların kapalı olduğu akşam saatleri veya sabahın ilk ışıklarında görülen çizimler, anime ve oyun karakterleri, popüler kültür ikonları, kültürü yansıtan tasarımların yanında bazen de gündelik yaşamdan izleri veya iş yerinin mahiyetini anlatan renkli çizgileri de barındırıyor.

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde daha çok rastlanan çizimler, ülkenin farklı köşelerinde ara sokaklarda da görülebiliyor.

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