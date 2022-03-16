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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

Ahmet Furkan Mercan   | 16.03.2022
Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

Japan

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

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