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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem

Ahmet Furkan Mercan   | 25.01.2023
Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İşinomaki kenti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 10.01'de ve 50 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölge genelinde "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Miyagi, İwate, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.


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