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Dünya

Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.33'te oldukça sığ sularda meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı yakın bölgede bulunan Okinawa eyaletinin bazı kentlerinde de hissedildi.

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