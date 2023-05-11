Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 22.33'te oldukça sığ sularda meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı yakın bölgede bulunan Okinawa eyaletinin bazı kentlerinde de hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.