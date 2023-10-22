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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te “Horasis Küresel Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri görülüyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya'dan, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Japonya'dan, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Tokyo

Kamikawa, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Krizin iki tarafı Filistin ve İsrail'in yanı sıra bölgedeki kilit unsurlar şeklinde nitelediği "Arap Devletleri ve İran" ile yakın istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Kamikawa, "Özellikle şu anda en yakın zorluk, insani yardımın bozulmasını en aza indirmek. Gazze'de 1 milyondan fazla masum insan son derece zor durumda." dedi.

Kamikawa, "Şu anda tanık olduğumuz trajedinin Orta Doğu Barışı için fırsat penceresini kapatmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorunu ancak diyalogla çözebiliriz" diye konuştu.

Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkesinin, bölgede "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Kamikawa, "Japonya, onlarca yıldır barış sürecinin temeli olarak hizmet eden, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.

Kahire ziyareti kapsamında Japon Bakan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı görüşme fırsatı buldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.


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