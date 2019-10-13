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Dünya

Japonya'daki Hagibis Tayfunu için on binlerce asker görevlendirildi

Japonya, ülkede 19 kişinin ölümüne yol açan Hagibis Tayfunu nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.10.2019
Japonya'daki Hagibis Tayfunu için on binlerce asker görevlendirildi

Ankara

Japonya, ülkede 19 kişinin ölümüne yol açan Hagibis Tayfunu nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.

BBC'nin haberine göre, hükümet, dün 6 bölgeyi vuran ve bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması beklenen Hagibis Tayfunu nedeniyle 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, kurtarma operasyonlarında görevlendirildiğini açıkladı.

Japon basını, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyurmuştu.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu iptal edilmişti.

11 Ekim'de Suzuka şehrinde yapılması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği, tahmini yağış miktarının, Eylül 1958'de ülke genelinde yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida tayfununun getirdiği yağış miktarıyla aynı olacağının tahmin edildiği uyarısında bulunmuştu.

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