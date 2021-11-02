Japonya'da seçmen iktidara 'şimdilik devam' ana muhalefete 'birliğini gözden geçir' dedi
Uzmanlara göre, Japonya'da seçmen, iktidar partisine "şimdilik devam" derken, ana muhalefete "güç birliğini gözden geçir" uyarısı yaptı.
Tokyo
Japonya'da iktidar koalisyonu, Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) sandalye sayısını düşürse de meclisteki çoğunluğunu korudu. Seçime 305 sandalye ile giren Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito ortaklığı, sandalye sayısını 293'e düşürdü.
Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) liderliğindeki güç birliğinde CDP 13, Japon Komünist Partisi (JCP) ve Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) ikişer koltuk kaybederken, sadece Sosyal Demokratik Partinin (Shamin) halihazırdaki bir koltuğunu koruyabilmesi "muhalefetin başarısızlığı" olarak görüldü.
Meclis bütünlüğünde 156 sandalye ile seçime giren muhalif cephe ise meclisteki sandalye sayısını 172'ye yükseltti. Muhalif cephede gücünü en çok artıran ise sandalye sayısını yaklaşık 4 kat artıran Nippon Ishin oldu.
"Şimdilik LDP"
Canon Institute of Global Studies (CIGS) Araştırma Direktörü ve eski Japon diplomat Miyake Kuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem iktidar hem ana muhalefetin sandalye kaybettiği seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"LDP'nin ne kaybettiğini ne kazandığını; CDP'nin ise kaybettiğini söyleyebiliriz." diyen Miyake, her ikisinin de yaklaşık 30 sandalye kaybı karşısında, muhalif partilerden Nippon Ishin'in sandalye sayısını 30 artırdığını belirtti.
Miyake, "reformist ve muhafazakar" Nippon Ishin hareketinin sandığın galibi olduğunu söyleyerek sonuçlardan, seçmenin "iktidar değişikliği" istemediğinin anlaşıldığını kaydetti.
Seçmen bakış açısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "son haftalarda oldukça iyileşme görülmesinin" etkisi olduğunu ifade eden Miyake, "Halkın henüz LDP'yi cezalandırmaya hazır olmadığını" belirterek "Seçmen 'şimdilik LDP ile devam edelim' düşüncesini koruyor." dedi.
Danışman Meclisi (Sangiin) 2022 seçimlerinin önemine dikkati çeken Miyake, "31 Ekim 2021 siyasi dönüşümün ilk raunduydu. İkinci raunt 2022 yazında oynanacak." diye konuştu.
Keio Üniversitesinden Siyaset Bilimci Taniguçi Naoko, "CDP'nin tek rakamlı başarı oranına" dikkati çekerek bunun "iktidardan oy kopuşunun gerçekleşmediğini" gösterdiğini belirtti.
"Kovid-19 krizi katlanılmaz şekilde kötü yönetilseydi iktidar değişikliği beklenebilirdi" diyen Taniguçi, LDP'nin politikalarından memnun olmayan ancak muhalefetin de güvenilirliğini sorgulayan seçmenlerin sandığa gitmediğini savundu.
"Görevdeki sekreter ilk kez kaybetti"
13 dönem parlamenterliğiyle "eski kurt" olarak bilinen ve partinin, (eski başbakanlar) Aso-Abe ile "3A'sından biri" olan LDP Genel Sekreteri Amari Akira, tek koltuklu seçim bölgesinde kazanamadı.
"Genel Başkanlık" sonrası ikinci koltuk olarak görülen LDP'de "ilk kez görevdeki bir Genel Sekreterin bölgesinde kaybetmesi" sonrası Amari istifa edeceğini açıkladı.
North Texas Üniversitesinden Siyaset Bilimci Maeda Ko, sürdürdüğü "genel sekreterliğin seçimlerde Amari'ye fayda sağlayacağı" tahminlerinin ters teptiğini söyledi.
Dünya 2025 Expo'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wakamiya Kenji, eski Dijitalleşme Bakanı Hirai Takuya ve "gaflarıyla ünlü" eski Olimpiyatlar Bakanı Sakurada Yoşitaka'nın, nispi temsilde kaybetmeleri LDP'de başarısızlık olarak görüldü.
Daha önce Siber Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi esnasında bir meclis konuşmasında "hiç bilgisayar kullanmadığını" açıklayan Sakurada, 2011 depremi sonrası bölgesel kalkınmanın sürdüğü Tohoku bölgesinden bir milletvekili için 2019'da düzenlenen bağış toplama partisinde, "bir LDP milletvekilini desteklemek, kalkınmadan daha önemlidir" ifadesi sonrası Olimpiyatlar Bakanlığı görevinden istifa etmişti.
Tokyo metropolünden 10 dönemdir seçilen ve LDP'de fraksiyon liderlerinden İşihara Nobuteru'nun ne tek koltuk seçim bölgesi ne de nispi temsille seçilmesi, diğer yandan 16 seçim galibiyetiyle tanınan LDP'nin en eskilerinden 80 yaşındaki Noda Takeşi'nin koltuğunu kaybetmesi partide şok etkisi oluşturdu.
"LDP'nin alternatifi?"
CDP seçime yönelik güç birliği yaptığı JCP, Re-Shin ve Shamin grubunda istediği sonucu elde edemedi.
CDP Genel Sekreteri Fukuyama Tetsuro, birlik adaylarının 30'dan fazla seçim bölgesinde "10 binden daha az oyla kaybettiğine" dikkati çekerek yine de birliğin "bütünsel başarısını" sorguladıklarını söyledi.
"Sonuç hayal kırıklığı. Sandalye kaybı beklemiyorduk" ifadelerini kullanan Fukuyama, sorumluluğu üstlendiklerini bildirerek görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Hokkai-Gakuen Üniversitesinden siyaset bilimci Yamamoto Kentaro, güç birliğine yönelik "Yapmasalardı daha çok bölgede koltuk kaybedeceklerdi." değerlendirmesinde bulundu.
Yamamoto, "CDP, LDP'nin alternatifi olarak görülmek istiyorsa politik pozisyonunu temelden gözden geçirmeli. İlk olarak da 'JCP'nin etkisi altında kalmayacağı' kurumsal gücünü takviye etmeli." dedi.
Güç birliğinde "politika ihtilafı"
JCP lideri İşii Kazuo ise güç birliğinin ilk denemesinde "iktidar koalisyonunu mağlup etme maksadının başarısızlığını" kabul ettiğini, "ikinci ve üçüncüyü denemek istediklerini" belirtti.
CDP-JCP iş birliği stratejisinde, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) anayasal statüsüne ve ABD-Japonya güvenlik anlaşmasına yönelik "siyasi ihtilafların seçmenin nazarına geldiği" yorumu yapıldı.
Ritsumeikan Üniversitesinden Siyaset Bilimci Kamikubo Masato, iki partinin "politikalarında formülasyon" oluşturmaması ve CDP'nin destekçilerinden, Japon Ticaret Birliği Konfederasyonunun (Rengo) bu güç birliğine muhalefetini, "iş birliğinin açmazları" olarak niteledi.
Muhalif cephede en büyük koltuk kayıpları arasında CDP Genel Başkan Yardımcısı Tsujimoto Kiyomi ile CDP'den kampanya yürüten ve "50 yılı aşkın parlamento kariyeri boyunca iktidar ve muhalefet cephelerinde siyaset yapan" Ozawa İçiro'nun ilk kez ve kendi bölgesinde kaybetmesi de dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.